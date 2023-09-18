شؤون فلسطينية

لاستيعاب تجار سوق فراس.. الإعلان عن موعد افتتاح سوق اليرموك الشعبي بعد التوسعة

لاستيعاب تجار سوق فراس.. الإعلان عن موعد افتتاح سوق اليرموك الشعبي بعد التوسعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تفتتح بلدية غزة "سوق اليرموك الشعبي" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر القادم بعد إكمال أعمال توسعته وتطويره لاستيعاب المحلات التي ستنقل إليه من سوق فراس الذي سيتم إغلاقه يوم السبت القادم.

وبدأت البلدية بتسليم المحلات في سوق اليرموك الشعبي للمستأجرين الذي سينتقلون من سوق فراس تمهيداً لافتتاح السوق بشكل رسمي في الموعد المحدد بعد أن أتمت البلدية كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لافتتاح السوق.

ويضم السوق نحو 72 محلاً للخضار، و22 محلاً للقماش، و48 لأغراض متعددة، و68 لملابس البالة، بالإضافة نحو 428 صندقة بمساحات مختلفة ولأغراض تجارية متعددة لاستيعاب أكبر عدد من التجار والباعة. 

وتم توفير خط كهرباء على مدار الساعة، وخط أخر للمياه، وكاميرات مراقبة وحراسة ليلية للسوق، ودورات مياه ذكية، وموقف سيارات وعربات توصيل، إلى جانب توفير خدمة النظافة للسوق.

ويقع سوق اليرموك في منطقة واسعة نسبياً ويمكن الوصول إليه من عدة مداخل أبرزها مدخله الرئيس في شارع الوحدة بجوار "كراج" البلدية مباشرة ويشهد السوق حركة تجارية نشطة في أيام الجمع والسبت فقط، فيما سيتم بعد افتتاحه العمل به على مدار أيام الأسبوع.

يذكر أن بلدية غزة تخطط لتطوير سوق فراس بشكل كامل على مساحة السوق البالغ نحو 33 دونماً وإنشاء سوق تجاري كبير ليكون معلم في وسط المدينة يعيد للمكان بعده التاريخي والتجاري.

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