شؤون فلسطينية

رام الله: وزارة الزراعة تتحدث عن موسم الزيتون وأسعار الزيت المتوقعة هذا العام

رام الله: وزارة الزراعة تتحدث عن موسم الزيتون وأسعار الزيت المتوقعة هذا العام
وزارة الزراعة تتحدث عن موسم ضعيف لثمار الزيتون
خاص دنيا الوطن - محمود خلة
أكد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة، المهندس رامز عبيد، اليوم الاثنين، أن نسبة حصاد الزيتون يختلف من عام لعام، بسب نظام المعاومة الخاص بشجر الزيتون.

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن "نسبة الإنتاج العام لآخر 13 سنة في قطاع غزة والضفة الغربية لزيت الزيتون قُدرت بـ 22 ألف و500 طن زيت زيتون"، وأما توقعات السنة الحالية، هو 12 ألف طن زيت زيتون في القطاع والضفة.

وأضاف أن "كمية الزيتون في الضفة الغربية تقدر حوالي 60 ألف طن وهي نصف انتاج المعدل العام، وهي ثلت إنتاج العام الماضي".

وتوقع عبيد أن تكون الأسعار بالضفة الغربية تقريباً 35-30 شيكل لكيلو زيت الزيتون، 450-500 شيكل لسعر التنكة الواحدة.

ولفت مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة إلى أن "ضعف الإنتاجية بسبب التغيرات المناخية التي تحصل بالمنطقة، من ارتفاع لدراجات الحرارة بشكل غير مسبق، والعامل الأهم هو أن شجر الزيتون فيه نظام المعاومة العام الماضي، حيث كان الحمل وفيراً، وبالتالي من الطبيعي شجر هذا العام ما يحمل".

وبيّن عبيد ضرورة قطف الزيتون بعد النضج خاصة وان الموسم هذا العام ضعيف، لافتاً إلى أن المزارع الذي يقطف الثمار قبل عملية النضج، من المحتمل أن يخسر أكثر من 50% من زيت الزيتون.

ونوه إلى ضرورة فصل الثمار الساقطة على الأرض عن الثمار المقطوفة من الشجرة، موضحاً أنها تكون مصاحبة لمرض مما جعلها تسقط على الأرض.

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