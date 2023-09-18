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السعودية تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار التجاوزات في الأقصى

السعودية تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار التجاوزات في الأقصى
جانب من اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
عربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لاقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة في بيان، صدر اليوم الاثنين، أن هذه الممارسات تُعد تعديا صارخا على كل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، وشدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.

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