مصرع أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني إثر حادث سير في ليبيا



ووصف وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا، عثمان عبد الجليل في مؤتمر صحفي في مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات، الحادث بـ "الرهيب".





وقال إنه وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقا، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأوضح الوزير أن "الفريق كان مؤلفا من 19 شخصا. قتل أربعة منهم وأصيب الـ 15 الآخرون. ثمانية هم في وضع مستقر والسبعة الآخرون في وضع حرج".



ووقع الحادث حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل ثلاثة من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، بحسب الوزير.



وفي أثينا، أكدت هيئة أركان الجيش اليوناني أن فريقا من المسعفين أرسلته وزارة الدفاع إلى ليبيا تعرض لحادث سير، لكنها اكتفت بالحديث عن "إصابات طفيفة" بين أفراده.



لكن في وقت لاحق الأحد، أفاد تلفزيون "إرت" الحكومي بأن ثلاثة من أعضاء فريق الإغاثة اليوناني قتلوا وما زال اثنان في عداد المفقودين.



وقالت السلطات اليونانية إن "عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي"، لافتة إلى أنها أرسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز سي-130 تحمل فريقا طبيا.



وأرسلت منظمات إغاثة دولية مساعدات طارئة جوا، كما قدمت بعض الدول إمدادات ومساعدات أخرى، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك حاجة إلى المزيد.



رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة أشخاص من فريق إنقاذ يوناني، وأصيب 15 آخرون، إثر حادث سير وقع أثناء توجههم للمشاركة في جهود الإنقاذ في ليبيا.