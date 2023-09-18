دولي

وزير الخارجية الصيني يبدأ زيارة لروسيا

وزير الخارجية الصيني يبدأ زيارة لروسيا
وزير الخارجية الصيني
رام الله - دنيا الوطن
استعدادا لزيارة مهمة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يبدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الاثنين، زيارة إلى روسيا.

ومن المتوقع أن يتعهد البلدان خلال الزيارة التي تستمر أربعة أيام، بثقة سياسية متبادلة أعمق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن وانغ الذي يرأس مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الحاكم، سيجتمع مع أمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف لإجراء محادثات أمنية سنوية.

ومن المتوقع أيضا أن يمهد وانغ لزيارة بوتين إلى العاصمة الصينية لحضور منتدى الحزام والطريق الثالث بعد دعوة من الرئيس شي جين بينغ خلال زيارة رفيعة المستوى لموسكو في آذار/مارس، وفق ما نقل موقع (العربية).

وكان بوتين قال في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، إنه يتوقع أن يلتقي شي قريبا، لكنه لم يؤكد صراحة أنه سيسافر إلى الصين مرة أخرى.

وتلزم مذكرة الاعتقال، التي صدرت قبل أيام قليلة من زيارة شي لروسيا، الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة باعتقال بوتين وترحيله إلى لاهاي لمحاكمته إذا دخل أراضيها.

ومع ذلك، فإن الصين ليست عضوا في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي إن المحادثات بين وانغ ونظيره الروسي خلال زيارته ستغطي "مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات".

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