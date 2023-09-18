"شهدنا مسرحيات رديئة".. نقابة الأطباء تُصدر بياناً للرأي العام





وكانت وزارة الصحة، أعلنت قبل عدة أيام إيقاف النجار، على خلفية أزمة نشبت بين الحكومة والنقابة.



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





كان مجلس نقابة الأطباء قد اتخذ قرار باحترام وتسهيل القرار الذي صدر مؤخراً عن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية وإيقاف من تسبب بالأزمة الأخيرة مسؤولاً كان أو طبيب، وعليه تم تعليق كافة الإجراءات النقابية وعدم إصدار أي بيان حرصاً على عدم تصعيد الخلاف وانتظار النتائج.





ونؤكد أن نقابة الأطباء كانت الأكثر حكمة ومسؤولية طوال فترة عمل اللجنة ولم تصدر البيانات والتصريحات احتراما للجنة وقراراتها، ولم تلتفت النقابة لبعض الاستفزازات التي كان مضمونها مسيء لقرارات الحكومة ومصداقيتها.



إننا إذ نشعر بالأسف والألم لما شهدناه بالأيام السابقة من مسرحيات رديئة الإخراج في محاولة لإدخال النقابة في صراع جديد و خلق حالة من العبث والفوضى عبر التصريح أن الإيقاف صوري.



ولكننا مرة أخرى أثرنا الحكمة والتروي وخلصنا إلى أنه إذا كان هذا الادعاء صادق فهي إساءة للحكومة واللجنة ومصداقيتها وإن كان ادعاء كاذب فيعود بالسوء والكذب على من ادعى ولن يمسسنا في النقابة سوء الادعاءين.



اليوم طالعنا وإياكم قرار لجنة الأزمة بإعادة الموقوف عن العمل لمكان عمله ولم يصدر من النقابة أي تعليق مع أن الأساس بالتوصيات أن تصدر بعد نهاية أعمال اي لجنة وكنا ننتظر نشر التوصيات على العلن، إلا أننا تفاجأنا وصدمنا بكتاب استدعاء نقيب الأطباء لسماع شكواه بعد إقرار التوصيات.



وهنا نتساءل كيف أقرت التوصيات قبل نهاية اللجنة؟؟ هل حقاً أن هناك قرارات صورية تصدر من مجلس الوزراء؟ واذا كانت اللجان قد اصدرت التوصيات فعلا هل الطلب من نقيب الاطباء الحضور لإعطاء شرعية للجنة ذات قرارات صورية معدة مسبقا، وهنا الادعاء للقائم باعمال الوكيل المساعد للمهن المساندة حسب ما صرح به لوسائل الاعلام.



بالختام أننا في نقابة الاطباء نعتبر أننا قد بعثنا برسالة واضحة أن نقابة الأطباء بهيئتها العامة تقف صلبة متماسكة موحدة للدفاع عن كرامة الأطباء وأن هدفنا بإيقاف المسيئين والتحقيق معهم قد حصل، ولو كان صوريا حسب ما ينشر من جهات رسمية، فمصداقية اللجان من عدمها شأن حكومي يمس الحكومة ولا يضر نقابتنا في شيء.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة الأطباء اليوم الاثنين، بياناً للرأي العام، بعد إعلان وزيرة الصحة، رفع الإيقاف عن نقيب المهن الصحية، أسامة النجار.