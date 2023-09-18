فيديو.. الاحتلال يهدم منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين في قرية فروش بيت دجن، شرق نابلس.وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت القرية، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطنة سمر حج محمد، والآخر مأهول للمواطن ياسر أبو الكباش.وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت شهر تموز الماضي بهدم 13 منزلا ومنشأة في القرية، فضلا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها.