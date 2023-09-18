دولي

روسيا تُعلن إحباط هجوم أوكراني "شامل"

روسيا تُعلن إحباط هجوم أوكراني "شامل"
جانب من هجوم طائرات مسيرة في القرم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أحبطت الليلة الماضية، هجوماً أوكرانياً "شامل" بالطائرات المسيّرة.

وأشارت إلى أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، وفي أجواء منطقة موسكو، وأيضا فوق بيلغورود وفورونيغ القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة عبر حسابها على (تلغرام)، إنه جرى "اعتراض طائرات مسيّرة فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية والشرقية من شبه جزيرة القرم، ومقاطعتي أسترا (غرب) ودوموديدوفو (جنوب) في منطقة موسكو، ومنطقتي بيلغورود وفورونيج (جنوب غرب)".

وأضاف بيان الوزارة أن "ورش الإنتاج في مصنع خاركيف للدروع حيث يتم إصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد تعرض لهجوم صاروخي"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وفي وقت سابق، كان رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خاركيف أوليغ سينيغوبوف، قد أفاد على (تلغرام) أن منشأة في المدينة أصيبت بـ" أربعة صواريخ موجهة من طراز (إس 300)، مما تسبب باندلاع حريق".

يشار إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أمس الأحد طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو، و6 طائرات أخريات كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.

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