ذكراه ستبقى حاضرة في نفوسنا.. الرئيس عباس ينعى الفنان حسين منذر "أبو علي"

رام الله - دنيا الوطننعى الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وامتنا العربية، وأحرار العالم، فنان الثورة الفلسطينية، قائد فرقة العاشقين، حسين منذر" أبو علي"، الذي غيبه الموت مساء أمس الأحد.وقال الرئيس عباس إن فلسطين فقدت ابنا من أبنائها المناضلين الأوفياء، الذين كرسوا حياتهم لخدمة الثورة الفلسطينية، عبر مسيرة فنيّة ونضاليّة شكّل خلالها نموذجًا فنيًّا سيظلّ خالدًا في الوجدان الوطنيّ الجمعيّ لشعبنا.وأضاف الرئيس عباس أنّ الفنّان الراحل حول بأغانيه وأناشيده الوطنيّة تاريخ الثورة الفلسطينيّة المعاصرة ومعاركها وبطولاتها إلى صورة حيّة؛ من خلال فرقة العاشقين الّتي اقترن اسم الفنّان الراحل بها.وأشاد الرئيس عباس بدور الفقيد الكبير بعد أن أغني الثقافة الوطنية والفن الشعبي الفلسطيني، من خلال أغانيه الوطنية التي عبرت عن تضحيات أبناء شعبنا وصموده وبطولاته.وعبّر الرئيس عباس عن تعازيه الحارة لأسرة الراحل أبو علي وأصدقائه ومحبيه، مؤكدا أن ذكراه ستبقى حاضرة في نفوسنا، كواحد ممن أعطوا من أعماق قلوبهم وروحهم وإبداعهم، أجمل ما لديهم ليبقى اسم فلسطين عاليا خفاقا.