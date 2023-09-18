شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الخميس

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الخميس
طقس فلسطين يطرأ ارتفاعاً على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون طقس فلسطين صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 29-19 29-19 28-18 بيت لحم 29-19 29-19 28-18
رام الله والبيرة 28-18 28-18 27-17 طولكرم 31-22 31-22 30-21
نابلس 30-19 30-19 29-18 قلقيلية 31-22 31-22 30-21
جنين 34-21 34-21 33-20 سلفيت 29-19 29-19 28-18
طوباس 35-22 35-22 34-21 روابي 30-19 30-19 29-18
الخليل 28-18 28-18 27-17 غزه 30-23 30-23 29-22
أريحا 39-25 39-25 38-25 خانيونس 30-23 30-23 29-22
الأغوار الشمالية 37-23 37-23 36-23 رفح 31-22 31-22 30-21

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