شاهد: نتنياهو يتحدث عن رحلته لنيويورك وهدف لقائه مع إيلون ماسك





وفي تصريحات له قبل صعوده للطائرة، قال نتنياهو إنه سيذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث "سيمثل إسرائيل أمام دول العالم".





وأضاف أنه سيلتقي بالعديد من زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس بايدن، وتابع: "سأتحدث معه عن عدة قضايا وفي المقام الأول عن إيران وتوسيع دائرة التطبيع".





وأردف: "كما سألتقي أيضًا بمستشار ألمانيا ورئيس أوكرانيا ورئيس تركيا والعديد من القادة الآخرين من آسيا وأوروبا وأفريقيا".





وقال نتنياهو إنه سيؤكد أن إيران تنتهك جميع التزاماتها، وأنها تكذب، وتنوي تطوير أسلحة نووية، ومواصلة عدوانها في المنطقة، "سوف نحارب هذين الأمرين معًا"، وفق تعبيره.





وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: في بداية هذه الزيارة سأزور كاليفورنيا، وأنوي أن ألتقي هناك بالرجل الذي يقود حاليًا التطور الأكثر دراماتيكية في التكنولوجيا البشرية في العصر الجديد وربما بشكل عام، إيلون ماسك، سأناقش معه موضوع الذكاء الاصطناعي، كما سأعمل معه على الاستثمار في إسرائيل في السنوات المقبلة.









رام الله - دنيا الوطنغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الاثنين، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.