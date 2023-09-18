الاحتلال يقرر تمديد إغلاق معبر بيت حانون أمام دخول العمال من القطاع

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال، في وقت متأخر من مساء الأحد، تمديد إغلاق معبر بيت حانون/إيرز أمام العمال من قطاع غزة، لمدة 24 ساعة أخرى، بعد إغلاقه ليومين بسبب "الأعياد اليهودية".وقال منسق عمليات حكومة الاحتلال، في بيان، إن "القرار تم اتخاذه، بعد تقييم الوضع الأمني، وبناءً على تعليمات وزير الجيش ورئيس أركان الجيش، على أن يعاد النظر في فتحه حسب تقييم الوضع في المنطقة".من جانبها، قالت (القناة السابعة) الإسرائيلية، إن القرار جاء في أعقاب المظاهرات الأخيرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وكان جيش الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، من يوم الجمعة الماضي إلى مساء الأحد، وذلك خلال أيام ما يسمى "رأس السنة العبرية"، قبل أن يقرر تمديد إغلاق معبر بيت حانون.