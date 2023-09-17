قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية في محيط رام الله

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عدداً من الحواجز العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مدخل قريتي دير أبو مشعل غرب رام الله، ودير نظام شمال المحافظة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم دون أن يبلغ عن وجود اعتقالات.وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على طريق "وادي الدلب"، والذي يربط بين قرى غرب رام الله والمدينة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.