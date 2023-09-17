شؤون فلسطينية

عضو تنفيذية منظمة التحرير رمزي رباح يعزّي بضحايا زلزال المغرب

عضو تنفيذية منظمة التحرير رمزي رباح يعزّي بضحايا زلزال المغرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تقّدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (أبارتهايد)، رمزي رباح، بأحر التعازي والمواساة إلى المملكة المغربية، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الزلزال المروّع والأليم الذي ضرب عدة مناطق في المملكة المغربية، وأدى الى آلاف الضحايا والجرحى.

وأعرب رباح في برقية تعزية، وجهها الى مكتب تمثيل المملكة المغربية في رام الله، عن تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع شقيقه الشعب المغربي في محنته، متمنيا الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، والسلامة للمتضررين والمفقودين.

من جهته، أكد سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين، عبد الرحمن مزيان، في برقية شكر، على تقديره الكبير للشعب الفلسطيني، ولدائرة مناهضة الفصل العنصري، ممثلة برئيسها رمزي رباح، على اللفتة الإنسانية النبيلة والمواقف الأصيلة للشعب الفلسطيني.

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