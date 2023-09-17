هيئة الأسرى تروي تفاصيل مؤلمة تعرض لها الأسير المصاب خليل عرايشة

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تفاصيل مؤلمة تعرض لها الأسير المصاب خليل عرايشه (19 عاما) من مدينة نابلس، أثناء اعتقاله والتحقيق معه، وذلك بعد زيارة محامية الهيئة شيرين عراقي له في سجن مجيدو.وتعرض الأسير لاصابة قوية من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ 22/05/2023، أثناء اقتحام مخيم بلاطة عندما كان عائدا من عمله، تم نقل الأسير على أثرها الى مستشفى رفيديا للعلاج و إخراج الرصاص من جسمه، ومكث هناك قرابة الثلاثة أسابيع في وضع صحي صعب يتأرجح بين الغيبوبة و الوعي، و يعاني من تفتت بالعظم و كسر بالحوض، اضافة الى اصابة بالقدم اليمنى.وفي تاريخ 26/6/2023 عند خروجه من المستشفى، حضرت مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال الساعة الثالثة بعد منتصف الليل الى بيت الأسير، قيدوا يديه وعصبوا عينيه، ثم اقتادوه الى مستشفى بيلنسون في بيتاح تكفا، بعدها الى مشفى الرملة حيث مكث هناك 6 أيام، أعيد بعدها الى بيتاح تكفا للتحقيق معه.و نقلت المحامية على لسان الأسير ما تعرض له خلال التحقيق، حيث يقول:" تم التحقيق معي لمدة 31 يوما في بيتاح تكفا، أول أسبوعين كان التحقيق مكثف جدا، حيث تعدى الـ 18 ساعة باليوم، كانوا من أصعب الأيام التي أمر بها، ثم خفضت ساعات التحقيق بشكل تدريجي، وخلال هذه الفترة وبالرغم من وضعي الصحي الصعب، و ما كنت أشعر به من آلام شديدة، الا انني لم اتعاطى أي دواء ".يذكر أنه من المقرر أن تعقد جلسة محكمة لعرايشة بتاريخ 10/10/2023 .