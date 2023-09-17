الخارجية: جميع أعضاء فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة بخير وصحة جيدة





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الفريق يقوم بمهمته الاخوية والانسانية في عمليات الانقاذ وانتشال الجثث وتوزيع المساعدات والوقوف الى جانب الشعب الليبي الشقيق وابناء شعبنا على اكمل وجه وبكفاءة عالية، بما في ذلك الدور العلاجي والطبي الرائد الى جانب الاطباء الليبيين والدوليين في المستشفيات ومراكز الايواء.



وأضاف الديك "أننا نُطمئن أسر وذوي أعضاء الفريق على سلامتهم جميعاً"، مؤكداً أن دولة فلسطين فخورة بهم وبدورهم في نجدة الأشقاء في ليبيا.





رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير د.أحمد الديك، إن جميع أعضاء فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة في ليبيا بخير وصحة جيدة.