مجدلاني: إدراج أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي حماية للتراث الفلسطيني من التهويد والسرقة

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. احمد مجدلاني، أن قرار لجنة التراث العالمي بإدراج مدينة أريحا القديمة تل السلطان على قائمة التراث العالمي لـ (يونسكو)، يؤكد القيمة العالمية لهذا الموقع ولدولة فلسطين بشكل عام، انتصاراً دبلوماسياً هاماً لقضية شعبنا ضمن المساعي الفلسطينية المتواصلة وصولا للانتصار التاريخي بفلسطين عضواً في الأمم المتحدة.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن ادارج مدينة أريحا القديمة تل السلطان على لائحة التراث العالمي يؤكد من جديد على عدالة القضية الفلسطينية، وبدء العالم اجمع بمؤسساته الدولية يدرك أهمية وحماية التراث الفلسطيني الذي يتعرض للتهويد والسرقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح أن هذا القرار بمثابة حماية دولية من الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل وبكل الوسائل على تدمير التراث الفلسطيني وتحديداً في الأماكن المقدسة كمدينة بيت لحم ومدينة القدس، فمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ملزمة من اليوم بحماية المدينة بعد أن تم إدراجها على لائحة التراث العالمي بـ (يونسكو).وتقدم بالشكر إلى الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التي ساهمت في تسجيل اريحا على لائحة (يونسكو) وكافة الجهات المحلية والدولية ذات الاختصاص التي ساهمت بتجهيز وتحضير هذا الملف وصولا الى التسجيل.