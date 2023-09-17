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الخرطوم تحت القصف.. دمار هائل يطال مبان حكومية وخاصة

الخرطوم تحت القصف.. دمار هائل يطال مبان حكومية وخاصة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدى قصفٌ جويٌ ومدفعي مكثف شهدته وسط العاصمة السودانية الخرطوم، إلى دمار واسع طال عدد من المباني الرئيسية من بينها وزارة العدل وعدد من الهيئات الحكومية والخاصة التي احترق بعضها بالكامل.

يأتي ذلك في وقت استمرت فيه الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع حول محيط القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة السودانية الخرطوم ومقري سلاح المهندسين وقاعدة كرري بأم درمان غربي العاصمة.

وكانت الاشتباكات تجددن صباح اليوم الأحد باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي بعد يوم من إعلان الجيش صد هجوم لقوات الدعم السريع على القيادة العامة للجيش ومواقع عسكرية استراتيجية أخرى، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وفيما قالت قوات الدعم السريع إنها تمكنت من قطع التواصل بين سلاح الإشارة والقيادة العامة وسيطرت على وحدات عسكرية ومباني مدنية قرب القيادة؛ نفى الجيش ذلك.

وتستمر للشهر السادس على التوالي الحرب بين الجانبين والتي أدت إلى مقتل أكثر من 5000 مدني وتهجير نحو 5 ملايين شخص من منازلهم في الخرطوم ودارفور، وإصابة الآلاف وسط أوضاع إنسانية خطيرة وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي والخدمات الحياتية.

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