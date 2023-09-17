دولي

نتنياهو يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة في الأمم المتحدة ولقاء بايدن

نتنياهو يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة في الأمم المتحدة ولقاء بايدن
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (0404) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيتوجه الليلة إلى نيويورك.

وأضاف بأن نتنياهو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي هناك بالرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرين.

وسينضم برفقته وزير الخارجية إيلي كوهين، الذي سيلتقي بوزير الخارجية المصري، سامح شكري هناك.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو، الملياردير الأميري، إيلون ماسك، حيث سيبحث معه موضوع تطوير الذكاء الاصطناعي.

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