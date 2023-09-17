شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد ومجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس يبحثان مواجهة قرار قرصنة الاحتلال

وزير الاقتصاد ومجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس يبحثان مواجهة قرار قرصنة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي ومجلس ادارة شركة
كهرباء محافظة القدس، اليوم الاحد، أوضاع شركة كهرباء محافظة القدس في ظل الخصومات غير القانونية التي قرصنتها حكومة الاحتلال من أموال المقاصة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجه مجلس الوزراء للخروج برؤية وطنية للتعامل مع القرصنة الإسرائيلية الإضافية لأموال الضرائب، بحجة تسديد ديون شركة كهرباء القدس، رغم عدم وجود صلة قانونية تبرر ذلك.

وقال الوزير: "حريصون على ديمومة واستمرارية وحماية عمل هذه الشركة الوطنية التي تقدم خدمات للمواطنين في أماكن امتيازها، ويستدعي منا تضافر الجهود من جميع الأطراف لتحقيق أهدافنا الوطنية بما يخدم الصالح العام".

وناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني الوضع الإداري والمالي للشركة و البرنامج الإصلاحي للحفاظ على ديمومة الشركة وحوكمتها لتمكينها من التغلب على الصعوبات التي تواجهها.

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