شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عباس يصل إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس في كلمة أمام الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس محمود عباس، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قادما من العاصمة الكوبية هافانا.

ومن المقرر أن يلقي سيادته، يوم الخميس المقبل، الحادي والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيلتقي الرئيس عباس على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العديد من قادة دول العالم.

ويرافق الرئيس عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني أسامة القواسمي.

وتنطلق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء يوم غد الإثنين الموافق الثامن عشر من أيلول/ سبتمر الجاري، وتختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في الـ26 من الشهر ذاته.

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