"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة": تسجيل "اليونسكو" لأريحا القديمة إنجاز وطني هام

رام الله - دنيا الوطنثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم عليزيدان أبو زهري، كافة الجهود الوطنية والعالمية التي بذلت في سبيل تسجيل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لمدينة أريحا القديمة (تل السلطان) في قائمة التراث العالمي.جرى ذلك اليوم الأحد، خلال جدول أعمال الدورة الموسعة ال45 للجنة التراث العالمي التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، والتي ستمتد ما بين 10- 25 من أيلول الجاري، ويترأس وفد دولة فلسطين فيها وزيرة السياحة والآثار رلى معايعة، وبمشاركة السفير منير أنسطاس المندوب الدائم لفلسطين لدى "اليونسكو"، وحسام الخطيب من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ود. أحمد رجوب مدير عام التراث العالمي في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.وأشار أبو زهري إلى أن السعي الفلسطيني الحثيث والمستمر ممثلا بوزارة السياحة والآثار وطواقم الخبراء والباحثين فيها، والجهود الدبلوماسية الرفيعة التي تمارسها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومندوبية فلسطين لدى اليونسكو، بالتعاون مع كل المؤسسات وجهات الاختصاص في فلسطين، تعتبر مميزة على مستوى العالم وجديرة بالاحترام والتقدير، مقدما التهنئة لهذا الطواقم على هذا الإنجاز المحرز والمسجل لدولة فلسطين، والذي يساهم في تثبيت الحق الفلسطيني بتاريخه العريق والممتد لآلاف السنين لحماية الحقوق والمقدرات الحضارية لشعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل ما يمارسه الاحتلال من عرقلة على الصعيد الدولي، وانتهاك وسرقة على المستوى المحلي.وأضاف أبو زهري، إلى أن هذا التسجيل لموقع أريحا، هو أول تسجيل لدولة فلسطين على قائمة التراث العالمي، بينما كانت المواقع الأخرى هي على قائمة التراث المهدد بالخطر، وبالتالي فإن هذا التنوع في الملفات المقدمة للمنظمات الدولية، يعتبر إنجازا وإضافة لما تقوم به دولة فلسطين من توثيق وإعداد للملفات، وترتيب للأولويات الوطنية، ومواءمتها مع التطلعات الدولية والعالمية.وثمن أبو زهري كل الجهود العربية والمنظمات المتخصصة (الألكسو والإيسيسكو) ومواقف الدول الصديقة التي دعمت الملف الفلسطيني (أريحا القديمة) في تسجله على لائحة تراث اليونسكو.وتضم قائمة التراث العالمي 1157 موقعاً تراثياً موزعة على 167 دولة من مختلف الفئات، بما في ذلك المناطق الثقافية والطبيعية والمختلطة، وتجتمع لجنة التراث العالمي مرة واحدة في السنة وتتكون من ممثلين عن 21 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية تنتخبهم الجمعية العامة. وهي مسؤولة عن تنفيذ اتفاقية التراث العالمي، وتحديد استخدام صندوق التراث العالمي، وتخصيص المساعدة المالية بناءً على طلبات الدول.جدير بالذكر أن فلسطين سجلت موقع تل السلطان على القائمة التمهيدية منذ 2020 وقدمت ملف ترشيح موقع أريحا القديمة - تل السلطان لإدراجه على قائمة التراث العالمي في كانون ثاني / يناير 2022، واليوم تم تسجيل الموقع لتصبح حمايةالموقع مطلوبة من كافة أعضاء المجتمع الدولي، وذلك للقيمة الاستثنائية التي يحظى بها هذا الموقع. إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال للتراث الثقافي في أريحا وحمايته للأجيال اللاحقة.