البكري يستنكر الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية

واعتبر البكري أن تصاعد اعتداءات الإحتلال الإرهابية ومستوطنيه في الآونة الأخيرة في القدس وبحجج واهية يهدف للوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني وإلى إفراغ المدينة المقدسة بشكل تدريجي وممنهج.



وشدد أن ما يجري الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى والتصدي لهذه الممارسات العنصرية غير الشرعية وغير القانونية.



رام الله - دنيا الوطناستنكر الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الإقتحامات المتكررة للمسجد للمسجد الأقصى المبارك من قبل مئات المستوطنين بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية.وأضاف البكري "أن الإستمرار بهذه الجرائم بين الحين والأخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الإنتهاكات".