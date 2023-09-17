شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع المانحين

رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع المانحين
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة بحضور 46 دولة.

وسيقدم اشتية إلى الاجتماع ثلاثة ملفات تتعلق بالوضع المالي، في ضوء استمرار الحرب المالية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، وبرنامج الإصلاح الحكومي، والخطط التنموية المعدة للسنوات الخمس المقبلة.

وسيحضر رئيس الوزراء الاجتماع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيلتحق والوفد المرافق له بعد انتهاء الاجتماعات بالوفد المشارك في اجتماع الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة الرئيس محمود عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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