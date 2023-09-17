مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في الحرم الإبراهيمي

شهد الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، اليوم الأحد، عملية تدنيس جديدة من قبل المستوطنين الذين أدوا طقوساً تلمودية، بالقرب من الباب الشرقي للحرم.



واستنكر نضال الجعبري، مدير عام أوقاف الخليل، تدنيس المستوطنين للباب الشرقي للحرم، "في سابقة تنذر بخطر كبير يضاف إلى جملة الأخطار التي تحيط بالحرم الإبراهيمي، نتيجة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عليه، في تحدٍ واضح وسافر لمشاعر المسلمين".



وقال، إن "ما يقوم به الاحتلال في الآونة الأخيرة من تكثيف اعتداءاته وانتهاكاته لمقدساتنا ما هو إلا سياسة للتطهير الديني والعرقي، التي تعبر عن سياسته الممنهجة بمحاربة الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه".



ودعا الجعبري، المواطنين وجميع المؤسسات إلى القيام بواجباتها في الوقوف بقوة في وجه مخططات الاحتلال للسيطرة على مقدساتنا وأماكن عبادتنا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطن