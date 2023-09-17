بلدية غزة تُعلن موعد افتتاح سوق اليرموك الشعبي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة، اليوم الأحد، موعد إغلاق "سوق فراس" وافتتاح "سوق اليرموك الشعبي"، وذلك بعد عامين من أعمال تطوير وتوسعة وتجهيز للسوق.وقالت البلدية في تصريح مقتضب، إنه سيتم إغلاق سوق فراس اعتباراً من يوم السبت المقبل، الموافق 23 أيلول/ سبتمبر 2023، ويشمل الإغلاق محلات الخضار، واللحوم، والأسماك، والطيور، وملابس البالة.وأضافت، أنه ستفتح البلدية سوق اليرموك الشعبي أمام أصحاب هذه المحلات لنقل بضائعهم إليه بعد أن أتمت البلدية أعمال تطوير وتوسيع السوق لهذا الهدف، وسيتم افتتاح سوق اليرموك رسمياً، بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضمن خطة البلدية لتطوير سوق فراس.وكانت البلدية، أكدت في وقت سابق، أنها نفذت البلدية خلال العامين الماضيين أعمال تطوير وتوسعة وتجهيز لسوق اليرموك بحيث أصبح يتسع لمختلف الأنشطة التجارية، وكذلك تم اشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل السوق بهدف تحسين آلية إدارة السوق بطريقة أكثر حيوية وديناميكية.وسعت إلى إحداث نقلة نوعية في سوق فراس بدلاً من وضعه الحالي، بعد أن صار في نظر البلدية والجميع، سوق قديم جدًا ومتهالك غير ملائم للعمل التجاري، بجانب سعي البلدية إلى تحويله لمعلم ورمز يليق بمدينة غزة، تاريخها وحاضرها ومستقبلها، يلبي احتياجات وتطلع سكانها.وأشارت إلى أن سوق اليرموك "يضم نحو 600 محل تجاري مجهزة بالخدمات وبمساحات مختلفة قادرة على استيعاب المحال الذي ستنقل من سوق فراس بجانب عدد من المنشئات التجارية والتي ستعمل حتماً على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في المدينة".