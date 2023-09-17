بهويته الجديدة.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض 2023





وأشار آل الشيخ إلى أن ھناك الكثیر من المفاجآت الأخرى، أیضا لعشاق كرة القدم ستتوفر شاشات عملاقة في وسط الطبیعة، ولمحبي المقاھي والمطاعم الجدیدة لأول مرة في السعودیة سیجدون الكثیر والكثیر للاستمتاع به في (ذا جروفز) الموسم القادم.



وسيشهد "موسم الرياض" هذا العام استضافة أكثر من 100 من أشهر الـ(فود تركس) حول العالم في تجمع في منطقة واحدة، و"معرض السيارات الفاخرة والمميزة" الذي سيكون على مساحة 150 ألف متر مربع تشمل 1000 سيارة نادرة، ومعرض "أنا عربية" ومعرض الألعاب (RTF) ومعرض وحفل جوائز المؤثرين وصناع المحتوى (Concon)، ومعرض وبطولة الكلاب، وتجربة البحث عن الكنز التي تجمع بين الحقيقة في مناطق الموسم والواقع الافتراضي بجائزة تتجاوز ستة ملايين ريال هي الأكبر من نوعها في العالم.



وفي المجال الرياضي الترفيهي سيُقام (كأس موسم الرياض) بمشاركة الهلال والنصر ونادٍ عالمي آخر بنظام دوري النقاط للفرق الثلاثة، إضافة إلى مباريات عالمية أخرى، كما سيستضيف الموسم أكبر مهرجانات المصارعة في العالم (كراون جول) بمشاركة البطل العالمي جون سينا، وبطولة عالمية كبيرة للبادل بمشاركة أبطال العالم، وبطولة (كأس موسم الرياض للتنس) بمشاركة أهم المصنفين في العالم من رجال وسيدات، وعدد من الفعاليات الرياضية الترفيهية المختلفة.



ووفق آل الشيخ، سيضم هذا الموسم ثلاث مناطق جديدة ومجانية بالكامل، تتناسب مع مختلف فئات المجتمع، إذ تم استحداث عددٌ من الفعاليات؛ مثل (سوق الأولين) الذي سيحتوي على أكبر مزاد أسبوعي، وأكبر مساحة من الأسواق التراثية في العاصمة الرياض، ومنطقة (رياض زوو) التي تمت زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، إضافة إلى (حديقة السويدي) التي ستحتضن مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة.





رام الله - دنيا الوطنكشف تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيهفي السعودية، الأحد، تفاصيل "موسم الرياض" في نسخته الرابعة الذي سيكون بهوية ابتكارية وجديدة كُلياً تحت شعار (Big Time).وقال آل الشيخ، في مقطع فيديو نشره عبر حصابه في منصة (إكس) إن حفل افتتاح الموسم هذا العام سيُقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم وبمُشاركة أشهر النجوم، كما سيُصاحبه نزال "حزام موسم الرياض" الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.ويهدف "موسم الرياض" في نسخته الرابعة هذا العام لخلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ وتمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميّزاً حول العالم على مساحة تتجاوز سبعة ملايين متر مربع، وسيكون لـ"موسم الرياض" موقع إلكتروني مطور بميزات جديدة ومنصة تذاكر معتمدة بمواصفات فريدة، وفق ما نقلت صحيفة (عكاظ) السعودية.وبيّن آل الشيخ أن من أبرز المناطق التي سيتم افتتاحها في "موسم الرياض"، منطقة (بوليفارد هول) التي تم بناؤها خلال 60 يوماً على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وهي مبنى استثنائي مُتعدد الاستخدامات ومجهزٌ بأحدث التقنيات العالمية التي تخدم الفعاليات بمعايير فنية وتقنية عالية؛ لتستضيف حفل الافتتاح والنزال المرتقب فيه، إضافة إلى باقي الفعاليات الكبرى التي سيستضيفها الموسم.وتعود منطقة البوليفارد بشعار جديد (بوليفارد سيتي) لتتغير كلياً عما كانت عليه المواسم الماضية، إذ ستحتضن تجارب عالمية 60% منها تجارب جديدة ومن أبرزها: احتفال العملاق ديزني بذكراه المئوية، إضافة إلى تجربة "هاوس أوف هايب" وهي أكبر تجربة تربط بين العالم الفعلي والواقع الافتراضي، عبر أكثر من 30 تجربة تفاعلية مختلفة.ومن المُقرر أن تستقبل (بوليفارد سيتي) زوارها من عشاق كرة القدم بـ(متحف ليجيند)، وهو أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم، إذ يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعتبر الفرع الأول في العالم بعد فرع مدريد.وستضم المنطقة أيضاً أول نادٍ رياضي مُختص برياضة الملاكمة بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون لاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم، إضافة إلى عدد من أكبر الحفلات الخليجية والعربية والعالمية، وأكثر من 33 مسرحية متنوعة، و21 تجربة جديدة تتناسب مع جميع الأذواق والأعمار، وجائزة أسبوعية عبارة عن سيارة مُقدمة من الرعاة يتم السحب عليها في مناطق الموسم، فضلاً عن حفل "جوي أوردز" أكبر حفل جوائز للترفيه في المنطقة بنسخته الرابعة.وأكد آل الشيخ أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير (بوليفارد وورلد) بنسبة 40%، الذي يُعد أضخم مشاريع موسم الرياض التي تستهدف مُحبي الثقافات العالمية، موضحاً أن المنطقة ستضم في موسم هذا العام متاجر تُحاكي الحضارات والتجارب المختلفة، كما ستشهد ظهور أربع مناطق جديدة على مساحة مليون متر مربع، وتضم أكبر منطقة تسوق شعبية بـ1180 محلاً، و120 مطعماً ومقهى، وعروضاً فنية مختلفة وألعاباً ترفيهية متنوعة.وسيشهد موسم الرياض هذا العام إطلاق (وندر جاردن) التي تُعد أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة على مساحة نصف مليون متر مربع، وستكون نسخة جديدة ومُحدّثة من (ونتر وندر لاند)، وستتكون من أربع حدائق، وأكثر من 85 لعبة وتجربة، بموقع جديد شمال مدينة الرياض لتسهيل وصول الزائرين إليها.وعمل "موسم الرياض" في نسخته الجديدة على تحويل منطقة (المربع) من مؤقتة إلى دائمة، وستضم مجموعة جديدة من أفخم المقاهي والمطاعم العالمية، كما سيبدأ العمل على مشروع فندق ومقهى (فوكيت) الشهير في المنطقة المجاورة، وسيستلهم تصميمه من الطراز المعماري للمربع.وفي منطقة (فيا رياض)، سيكون فندق (سانت ريجس) جاهزاً لاستقبال زوار موسم الرياض، إضافة إلى مجموعة جديدة من المطاعم والمقاهي العالمية من مختلف القارات، وفق آل الشيخ.ویعلن موسم الریاض عودة (ذا جروفز) للسنة الثالثة على التوالي، ولكن ھذه المرة مع تجارب وفعالیات جدیدة تمامًا. تشمل ھذه النسخة تجربة ممیزة من خلال "لتل كریزي"، حیث سیتم تجربة قصص الخیال بشكل ساحر وفرید من نوعه. أما منطقة "ھوانم جروفز سیتي" فستقدم تجربة شرقیة عربیة فاخرة واستثنائیة.