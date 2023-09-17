دولي

الحكومة البريطانية تقدم اقتراحاً لزيادة رسوم التأشيرات إلى البرلمان

الحكومة البريطانية تقدم اقتراحاً لزيادة رسوم التأشيرات إلى البرلمان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الحكومة البريطانية إلى البرلمان، اقتراحاً لزيادة في رسوم التأشيرات.

ومن المقرر أن تدخل الزيادات حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما نقل موقع (أريبيان بيزنس).

وبعد الزيادة، ستكلف تأشيرة زيارة المسافرين من جميع أنحاء العالم لمدة تقل عن ستة أشهر 115 جنيهاً استرلينياً أي بزيادة 15 جنيهاً إسترلينياً ، ولمدة سنتين 400 جنيه استرليني أي بزيادة 24 جنيهاً استرلينياً، ولمدة 5 سنوات 771 جنيهاَ استرلينياَ أي بزيادة 101 جنيه استرليني.

وسترتفع رسوم تأشيرات الطلاب بمقدار 127 جنيهاً إسترلينياً إلى 490 جنيهاً إسترلينياً للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تموز / يوليو أن الرسوم من قبل المتقدمين للحصول على التأشيرة من المقرر أن ترتفع "بشكل كبير" لتلبية الزيادة في أجور القطاع العام في البلاد.

وقال: “نهدف إلى تمويل زيادة رواتب القطاع العام عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على المهاجرين لطلبات التأشيرة والوصول إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية”.

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