ديوان الموظفين بغزة يضيف فترة التجربة لمنظومة "معاملاتي الالكترونية"

رام الله - دنيا الوطنأعلن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة، عن إضافة خدمة تثبيت فترة التجربة إلى منظومة معاملاتي الالكترونية بصورة رسمية، في إطار مساعي المؤسسة لإحداث نقلة نوعية في خدماتها الالكترونية المقدمة للمواطنين والموظفين على حد سواء.وقال أحمد عماد مدير عام وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في ديوان الموظفين العام إن خدمة تثبيت فترة التجربة تعد بمثابة اجراء يتم بموجبه تغيير حالة الموظف الجديد في الدوائر الحكومية من موظف غير مثبت إلى موظف مثبت، بعد مضي عام على تعيينهم.وتابع: "بات بمقدور الموظفين الجدد الذين اجتازوا فترة التجربة بنجاح الاستفادة من خدمة تثبيت فترة التجربة عبر منظومة معاملاتي الالكترونية".وأضاف: "نعمل على إيقاف الطلبات الورقية المقدمة من قبل الدوائر الحكومية لخدمة تثبيت فترة التجربة، والاعتماد على منظومة معاملاتي في إنجاز هذا الأمر، الكثير من الوقت والجهد سيتم اختزاله من خلال هذا الإنجاز".وأثنى عماد في نهاية حديثه على جهود موظفي وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، بفعل دورهم الكبير في إضافة خدمة تثبيت فترة التجربة إلى منظومة معاملاتي الالكترونية.جدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام يحرص على إضافة 10 خدمات إلى منظومة معاملاتي مع نهاية العام الجاري 2023، مما يحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والموظفين، وسرعة إنجازها.