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الجزائر: القبض على الشخص المتسبب في الحرائق بغابات ولاية بجاية

الجزائر: القبض على الشخص المتسبب في الحرائق بغابات ولاية بجاية
حرائق شرق الجزائر - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
ألقت السلطات الجزائرية، يوم السبت، القبض على الشخص المتسبب في الحرائق التي اندلعت، مساء الجمعة، بغابات عش الباز بمنطقة بوليماط في ولاية بجاية.

وذكرت قناة (النهار) الجزائرية أن المشتبه به الموقوف يدعى "ت. ر"، ويبلغ من العمر (56 عاماً)، فيما أفادت إدارة الحماية المدنية، بأن فرقها أخمدت 37 حريقاً منذ الجمعة في تسع ولايات شمالية، فيما تتواصل عمليات مواجهة حريقين بتيزي وزو وبجاية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن فرقها "قامت يوم أمس (الجمعة) بإخماد 37 حريقاً من أصل 39، بولايتي تيزي وزو (18 حريقا)ً، وبجاية (11 حريقا) وكذا عدة حرائق بولايات برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، خنشلة، قالمة، جيجل، وتبسة"، وهي ولايات تقع شمالي البلاد.

وفي وقت سابق، أكدت مصالح الدرك الوطني في الجزائر، عقب حرائق الغابات التي شهدتها بعض المناطق في بجاية، أن كل الطرق المؤدية إلى الولاية مفتوحة في وجه حركة المرور.

وقالت في بيان: "نُعلِم مستعملي الطريق أن كل الطرق المؤدية إلى ولاية بجاية مفتوحة في وجه حركة المرور. كما دعت مصالح الدرك الوطني كل مُستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر".

الجدير ذكره، أن الحرائق يأتي بعد شهرين، من مقتل 34 شخصاً بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات، نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.

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