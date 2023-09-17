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السودان: تجدد المعارك العنيفة ومستشفيات الخرطوم ودارفور خارج الخدمة

السودان: تجدد المعارك العنيفة ومستشفيات الخرطوم ودارفور خارج الخدمة
معارك عنيفة في السودان
رام الله - دنيا الوطن
تجددت الاشتباكات المسحلة العنيفة في محيط القيادة العامة للجيش، في العاصمة الخرطوم، وسط استمرار التحذيرات الأممية من انعدام الأمن الغذائي لملايين المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، الأحد، بأن الجيش السوداني قصف بشكل متتال من مواقعه شمالي أم درمان، مركزاً للدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.

وأضافت، أن "اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سُجلت حول الأحياء، بمحيط سلاح المهندسين جنوبي أم درمان، كما سُمعت أصوات قصف مدفعي في منطقة الحزام جنوبي الخرطوم".

من جانبه، قال وزير الصحة، في تصريحات لقناة (الجزيرة) إن كل المستشفيات الرئيسية في الخرطوم ودارفور خرجت عن الخدمة.

فيما أكد محمد جمال، مسؤول الإعلام ببرنامج الأغذية العالمي بالسودان، إن ما يزيد على 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وإن أكثر من 6 ملايين مواطن سوداني على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.

وشدد جمال على ضرورة توفير مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لملايين المتضررين الذين يستحيل الوصول إليهم بسبب الصعوبات الأمنية.

ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلفت خمسة آلاف قتيل أغلبهم مدنيون وأكثر من 12 ألف جريح، حسب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي المستقيل فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن الدولي في 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكدت الأمم المتحدة في بيانات سابقة أن هناك أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

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