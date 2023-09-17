حماس: شعبنا لن يترك الأقصى وحيدًا
قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى "تمثل استمراراً للعدوان وتغول على المسجد الأقصى، وهي بمثابة أعمال تدنيسية يريد الاحتلال من خلالها انتزاع صورة انتصار له في القدس".
وأكد في تصريح صحفي، على أن "شعبنا موحد في الدفاع عن الأقصى ومواجهة العدوان، ولا يمكن أن ينجح العدو في كسر المعادلة، والمقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال".
وأضاف: أن "الاستمرار في العدوان على الأقصى يقابله شعبنا برباط وثبات رغم العوائق التي يضعها الاحتلال لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك".
وشدد على أن "شعبنا لن يترك الأقصى وحيداً والاعتداءات عليه وإن تكررت وزادت وتيرتها لا يمكن بحال من الأحوال أن تصبح عادة وطبيعية".
يشار إلى أن عشرات المستوطنين، اقتحموا صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، التي عملت على إفراغه من المصلين المسلمين.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحات المسجد، كما أعاقت دخول المواطنين وطلبه المدارس الى باحاته.
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