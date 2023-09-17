"الكتلة التقدمية" تدعو المعلمين للإسراع بالانتساب للاتحاد العام للمعلمين والمشاركة بالانتخابات

رام الله - دنيا الوطندعت الكتلة التقدمية للمعلمين (الاطار النقابي لحزب الشعب) كافة المعلمين والمعلمات بالوطن؛ إلى ضرورة الإسراع بالانتساب للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين؛ من أجل ضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية.وقالت الكتلة في بيان، صباح اليوم الأحد؛ إن تنسيب العاملين في وزارة التربية والتعليم، هو حق لهم لا يجب التنازل أو التغاضي عنه مهما كانت وجهات النظر، وهو خطوة أولى وأساسية لممارسة الحق في المشاركة بالانتخابات بغض النظر عن اختيارات المعلمين.وفي الوقت الذي أكدت فيه الكتلة على ضرورة التعاطي بجدية مع العملية الانتخابية في كل مراحلها، كاستحقاق دستوري وديمقراطي، يجب استغلاله إيجابيا، دعت أيضا جميع المعلمين والمعلمات لاقتناص هذه الفرصة عبر الانخراط في العملية الانتخابية كأداة ديمقراطية من أدوات ممارسة حق الاختيار واحداث التغيير المنشودوطالبت الكتله جميع العاملين بوزاره التربية والتعليم بضرورة تجاوز النظرة التشاؤمية تجاه الانتخابات، وتضافر الجهود من أجل توفير البيئة الديمقراطية المناسبة لها، وتعزيز المشاركة فيها، وتحسين أجوائها وشروط سيرها وإتمام كل مراحلها.وأكدت الكتلة في ختام بيانها؛ على أنها وبالتشارك مع كتل نقابية؛ ستتقدم للمؤتمر العام للاتحاد بملاحظاتها النقدية على تجربة وبرنامج الاتحاد ونظمه؛ وكذلك ستقدم رؤية لتغيير نظام الانتخاب ليعتمد التمثيل النسبي الكامل.