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وفاة سيدة والبحث عن مفقودين بانهيار عقار في مصر

وفاة سيدة والبحث عن مفقودين بانهيار عقار في مصر
جانب من انهيار العقار في محافظة الجيزة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت محافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، انهيار عقار في حي العمرانية، ما أدى إلى مصرع سيدة كانت تقف على شرفة منزلها.

وتلقت السلطات بلاغاً بانهيار عقار بشارع جمال الدين المتفرع من شارع "خاتم المرسلين" في نطاق حي العمرانية، قبل أن تسارع قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف بالوصول لموقع الحادث، وقررت فصل الخدمات عن العقار والعقارات المجاورة.

وتبين أن العقار انهار على الجزء الأمامي لعقار مواجه له وأدى لمصرع سيدة كانت تقف في شرفة منزلها، فيما تقوم قوات الإنقاذ برفع الأنقاض للبحث عن الضحايا والمفقودين، وفق ما نقل موقع (العربية).

وتمكنت السلطات من انتشال جثمان السيدة وتدعى آمال خالد يونس تبلغ من العمر (21 عاماً)، وتجري السلطات المعنية تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.

وكان عقار في منطقة حدائق القبة شرق العاصمة المصرية القاهرة قد انهار قبل أيام وأسفر عن سقوط قتلى مصابين، كما انهار عقار قبله بنفس المنطقة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وشهدت محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وبني سويف والإسماعيلية خلال الآونة الأخيرة انهيار عقارات أيضا، ولذلك بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الظاهرة، شملت إصدار قوانين جديدة للبناء وترقيم العقارات برقم قومي موحد لمعرفة حالة كل عقار على حدة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للحق في السكن أن هناك نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة، بينما كشفت الإحصائيات أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال السنوات الأخيرة.

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