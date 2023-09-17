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مصرع ست نساء جراء صواعق رعدية في اليمن

مصرع ست نساء جراء صواعق رعدية في اليمن
صواعق رعدية وسيول في اليمن تتسبب بمقتل سبعة أشخاص بينهم ست نساء
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت مناطق غرب اليمن، أمس السبت، لصواعق رعدية وسيول، أدت إلى مصرع سبعة أشخاص، بالإضافة إلى تجريف عشرات المنازل.

وقال طبيب يعمل في مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر: إن ست نساء لقين حتفهن، بالإضافة إلى  رجل، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي اللحية والزهرة،  حسب ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ونقلت وكالة (سبأ) اليمنية عن مصادر محليّة "وفاة أسرة مكونة من 4 نساء بينهن فتاتان، جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن محمد علي حداد، في دير السليماني بمديرية اللحية".

وأشارت كذلك إلى "وفاة المواطن محمد يحيى زبل وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، أدت أيضاً إلى إصابة 3 أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة، وتم إسعافهم للمستشفى".

وفي مديرية حيس في محافظة الحديدة، تسبّبت سيول بجرف عشرات المنازل، حسبما أفاد مسؤول محلي.

وأوضح لوكالة فرانس برس "تسببت سيول الجمعة بمقتل امرأة، وتدمير عشرات المنازل في حيس".

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