كيف علق نتنياهو على قرار إيران إبعاد عدد من مفتشي الطاقة الذرية؟





وبحسب ديوان نتنياهو، فإن "إيران تثبت أنها تنتهك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وأنها تنوي التسلح بالأسلحة النووية".





وأضاف: أن نتنياهو يكرر أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لحماية نفسها من التهديد الإيراني، وفق ما نقلت (مكان).



من جهته عقب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين على هذه الخطوة، وقال إنها تثبت أن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي العسكري.





وقال كوهين: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في خداع نفسه بأنه يمكن الوثوق بإيران في احترام الاتفاقيات".





ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والعملية ضد تنفيذ البرامج النووية الإيرانية.



وقال وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن تل أبيب لا تُفاجأ من تصرفات إيران، وفق تعبيره.