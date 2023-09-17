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دولي

أول تعليق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إبعاد مفتشيها من إيران

أول تعليق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إبعاد مفتشيها من إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على قرار إيران استبعاد عدد من كبار المفتشين العاملين في البلاد.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، إن إيران استبعدت عدداً من مفتشينا في خطوة "غير مسبوقة"، دون ذكر رقم.

وأضاف غروسي: "رغم أن هذا الإجراء مسموح به رسميا بموجب اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن طهران طبقته بطريقة تؤثر بشكل مباشر في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات التفتيش في البلاد بشكل فعال".

وتابع: "أدين بشدة هذا الإجراء الأحادي الجانب غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر في التخطيط والإدارة لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران من ناحية، ويتعارض صراحة مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما مع طهران من ناحية أخرى".

وشدد على أن "القرار المؤسف للغاية الذي اتخذته إيران هو خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ ويشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بالفعل بين الوكالة وإيران في تنفيذ اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، حسب ما نقلت كالة أنباء (أناضول).

وأردف غروسي: "دون تعاون فعال ستظل الثقة بعيدة المنال، ولن تتمكن الوكالة من تقديم ضمانات موثوقة بأن المواد والأنشطة النووية في إيران مخصصة للأغراض السلمية".

كما دعا رئيس "الطاقة الذرية" الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة.

يشار إلى أن إيران قامت أمس، بإبعاد حوالي ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين لإيران.

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