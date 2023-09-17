إيران تدافع عن قرارها إبعاد مفتشي الطاقة الذرية من البلاد





وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، إن إيران استبعدت عدداً من مفتشينا في خطوة "غير مسبوقة"، دون ذكر رقم.





وأضاف غروسي: "رغم أن هذا الإجراء مسموح به رسميا بموجب اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن طهران طبقته بطريقة تؤثر بشكل مباشر في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات التفتيش في البلاد بشكل فعال".



وتابع: "أدين بشدة هذا الإجراء الأحادي الجانب غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر في التخطيط والإدارة لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران من ناحية، ويتعارض صراحة مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما مع طهران من ناحية أخرى".

هذا وعلق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على قرار إيران استبعاد عدد من كبار المفتشين العاملين في البلاد.