إيران تدافع عن قرارها إبعاد مفتشي الطاقة الذرية من البلاد
قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إجراء بلاده الأخير بشأن طرد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "يستند إلى الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وحسب وكالة (إرنا) الرسمية، فإن كنعاني أكد أن "الدول الغربية تمارس سياسة استغلال المنظمات الدولية، ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي نطالب تلك الدول أن تترك هذه المنظمات تمارس نشاطاتها المهنية والحيادية دون أي ضغوط سياسية".
وشدد كنعاني على أن إيران "وفي ظل تأكيدها ضرورة حيادية الوكالة الدولية، ستواصل التعاون الإيجابي معها في إطار الاتفاقيات المبرمة".
هذا وعلق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على قرار إيران استبعاد عدد من كبار المفتشين العاملين في البلاد.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، إن إيران استبعدت عدداً من مفتشينا في خطوة "غير مسبوقة"، دون ذكر رقم.
وأضاف غروسي: "رغم أن هذا الإجراء مسموح به رسميا بموجب اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن طهران طبقته بطريقة تؤثر بشكل مباشر في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات التفتيش في البلاد بشكل فعال".
وتابع: "أدين بشدة هذا الإجراء الأحادي الجانب غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر في التخطيط والإدارة لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران من ناحية، ويتعارض صراحة مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما مع طهران من ناحية أخرى".
وتابع: "أدين بشدة هذا الإجراء الأحادي الجانب غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر في التخطيط والإدارة لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران من ناحية، ويتعارض صراحة مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما مع طهران من ناحية أخرى".
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