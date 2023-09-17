شؤون فلسطينية

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة وحالات اختناق جراء مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ، فيما بلغ عن اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إنه تعامل مع 22 إصابة اختناقا بالغاز، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة بيتا، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة بين الشباب وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية، وفق مصادر محلية.

وألقى شبان الحجارة خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في بلدة زبوبا غرب جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة في طولكرم.

وأصيب الشاب عبد الله أبو عيشة بجراح في ظهره، جراء اعتداء المستوطنين عليه بسكين خلال مهاجمتهم لمنازل الفلسطينيين في تل ارميدة وسط الخليل.

وهاجم مستوطنون حارة السلايمة في البلدة القديمة بالخليل، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ناجح الرازم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل ثلاثة شبان في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة من البلدة ونقلتهم إلى نقطة عسكرية قرب مستوطنة (عوفرا) المقامة على أراضي البلدة، فيما أغلق الاحتلال المدخل الغربي للبلدة.

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