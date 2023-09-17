شؤون فلسطينية

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بعد إفراغه من المصلين

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بعد إفراغه من المصلين
جانب من اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، التي عملت على إفراغه من المصلين المسلمين.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحات المسجد، كما أعاقت دخول المواطنين وطلبه المدارس الى باحاته.

وأفادت دائره الأوقاف الإسلامية في بيان صحفي، أنه منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات المسجد الاقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن (50 عاماً).

وأضافت أن شرطة الاحتلال تعمل على إفراغ ساحات المسجد الاقصى من المصلين المسلمين، وأنه تم إخراج ما يقارب 15  شخصاً حتى اللحظة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما أعاقت قوات الاحتلال دخول طلبة المدارس الشرعية الدارسين داخل باحات المسجد الاقصى وقامت بالتدقيق في هوياتهم وتفتيش حقائبهم المدرسية.

واعتقلت قوات الاحتلال قبل قليل شابين تواجدا في باحات المسجد الاقصى، ولم تعرف هويتهما بعد ونشرت مئات الجنود على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وحولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية ونشرت المئات من عناصرها في مختلف أحياء المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، حيث تعمد سلطات الاحتلال على تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد وتعرقل وتمنع دخول المسلمين.

 


 


 

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