شؤون فلسطينية

إصابة شاب خلال هجوم للمستوطنين في الخليل

إصابة شاب خلال هجوم للمستوطنين في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تتواصل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهاتٍ، مساء اليوم السبت.

وأصيب الشاب عبد الله أبو عيشة بجراح في ظهره جراء اعتداء المستوطنين عليه بسكين خلال مهاجمتهم لمنازل المواطنين في تل ارميدة وسط الخليل.

وهاجم مستوطنون حارة السلايمة في البلدة القديمة بالخليل، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ناجح الرازم.

وفي القدس المحتلة، تمركزت قوات الاحتلال على مدخل بلدة أم طوبا، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، في وقتٍ سابقٍ من مساء اليوم السبت.

وألقى الشباب الثائر قنبلة محلية الصنع صوب حاجز الجلمة شمال شرق جنين، كما ألقوا الحجارة خلال مواجهةٍ مع قوات الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين، في حين اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة في طولكرم.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام المنطقة الشرقية في بلدة "بيتا" بنابلس، وسط اندلاعِ مواجهاتٍ عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز بصورةٍ كثيفةٍ.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة بين الشباب الثائر وقوات
الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة سلواد شرق رام الله واقتادتهم إلى معسكر "عوفرا".

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