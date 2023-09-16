دولي

وزير الخارجية الروسي سيشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا
وزير الخارجية سيرغي لافروف
رام الله - دنيا الوطن
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي على مستوى رؤساء الوفود في الاجتماع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر، ومن المتوقع أيضا أن يشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي.

وأضاف مندوب روسيا الدائم: "سيمثل بلادنا رئيس الوفد الوزير سيرغي لافروف".

هذا وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة لكييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

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