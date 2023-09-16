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لبنان: وزير سابق ينشر وثيقة حول انفجار مرفأ بيروت

لبنان: وزير سابق ينشر وثيقة حول انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
رام الله - دنيا الوطن
نشر الوزير اللبناني السابق يعقوب الصراف وثيقة وصفها بأنها "خطيرة"، وتظهر الموافقة على عملية إدخال متفجرات إلى مرفأ بيروت الذي تعرض قبل سنوات لانفجار ضخم وخلف خسائر ضخمة.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، نشر الصراف الوثيقة، معلقا عليها بالقول: "هيدي قسيمة ادخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عنن إنن متفجرات على العنبر رقم 12..إذا كانوا على علم إنن متفجرات ما حدا في ينكر".

وبعد مضي ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.

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