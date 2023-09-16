شؤون فلسطينية

أبو ظريفة: حل الدولة الواحدة ليس جديدًا بل تم طرحه سابقًا بـ"صياغات مختلفة"

أبو ظريفة: حل الدولة الواحدة ليس جديدًا بل تم طرحه سابقًا بـ"صياغات مختلفة"
طلال أبو ظريفة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، اليوم السبت، إن حل الدولة الواحدة ليس بالجديد فقد تم طرحه أو المطالبة به بـصياغات مختلفة في أوقات سابقة من عدة جهات فلسطينية وإسرائيلية ودولية.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها مركز حوار للدراسات بغزة والمعنونة بـ"الدولة الفلسطينية: البدائل والحلول".

وأضاف: أصحاب وجهة النظر للدولة الواحدة استندوا لوصول القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية لفشل خيار الدولتين.

وشدد أبو ظريفة "لا يجوز التلاعب بالحقوق الفلسطينية والانتقال من هدف لآخر كلما تعثرت المفاوضات أو فشلت القيادة السياسية في تحقيق الهدف الوطني، مشيرًا أن طرح فكرة الدولة الواحدة يعني إسقاط هدف الدولة المستقلة في الضفة وغزة والقدس أو تجاوز المشروع الوطني الفلسطيني ما يعني التحول من حركة تحرر وطني إلى نضالات مطلبية بالحقوق الإنسانية".

وتابع: "لقد فشلت الفكرة عندما كان الفكر السائد في إسرائيل معتدلا ومتفتحا، فهل للفكرة نصيب من النجاح اليوم في ظل فكر ديني توراتي يسيطر على المؤسسة الرسمية الإسرائيلية".

وأكد أبو ظريفة أن "خطورة طرح الدولة الواحدة تجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية والعربية، والتأسيس لشرعية ومرجعية جديدة، لا نعتقد أن الوضع الدولي والعربي والفلسطيني مستعد وقادر على تأسيسها ونجاح مقاصدها، لافتًا أنه لا يمكن تعميم نموذج جنوب افريقيا على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نتيجة طبيعة الصراع، فجنوب إفريقيا كانت بالأساس دولة تقوم على التمييز بين اسود والبيض، وشكل الصراع كان عرقياً قائماً على تغيب حقوق المواطنة للسود وليس تقرير مصير".

وأكمل: "لقد وفر اتفاق أوسلو، مادة سجالية غزيرة للنيل من البرنامج المرحلي، وتشريع الأبواب أمام البحث عن تعريف آخر للمشروع الوطني، تحرك ـ بالاتجاه العام ـ بين استعادة مقولات «التحرير الكامل» وبين رؤية "الدولة الواحدة بحقوق متساوية لمواطنيها".

وأوضح أن المشكلة في الطرحين، أن الأول يعتمد، حتى يستوفي نصابه ، على شرط خارجي حليف ، مرحب بانعقاده بكل تأكيد ، إنما قراره ، توقيته وسياقه سيكون – بديهياً – بيد أصحابه . والثاني يخدم، في الظرف الحالي ، مشروع «إسرائيل الكبرى بحقوق غير متساوية»، متسائلًا: هل حل الدولتين الذي يتم الحديث عنه فلسطينيا وأمريكيا واسرائيليا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي أكد عليها البرنامج المرحلي، كما أن المصطلح المتداول ليس مصطلحا فلسطينيا، فهو يعود بالأصل إلى «الرباعية الدولية».

وحذر أبو ظريفة، "حل الدولتين مصطلح يتجاهل واقع وجود دولة تحتل وتستوطن أراضي الدولة الأخرى التي لم تقم بعد؛ إلى جانب قفزه عن تحديد حدود هذه الدولة، عاصمتها، مصير اللاجئين الذين هجروا من أرضهم ، ورفضه المساواة القومية ، المساواة في المواطنة، ومن هذه الزاوية، لا يمكن أن يعبر هذا المصطلح بأمانة عن البرنامج المرحلي ، فهو لا يتعدى كونه أكثر من صيغة تنازلية عن أهدافه، داعيًا إلى التمسك بالنص الحرفي للبرنامج المرحلي، والإصرار على جميع منطوياته، إلى أن تتشكل نسبة القوى المؤاتية لتطبيقه".

وذكر أن البرنامج الوطني المرحلي هو الأكثر تلبية للمصلحة الوطنية الجامعة ، والأكثر قدرة على توحيد الشعب وتعبئة طاقاته في مختلف الساحات، كما أنه لا يدعي تقديم حل كامل للمسألة الوطنية الفلسطينية ، فهذا الحل لا يكون إلا عندما يمارس الشعب الفلسطيني بأسره حقه في تقرير المصير بحرية على كامل ترابه الوطني، إضافة إلى أنه برنامج للتسوية السياسية المتوازنة ؛ وكونه مرحليا لا يقلل البتة من قيمة ما يحققه ، فضلا عما يؤسس له.

وأضاف: "تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران (يونيو) 1967، وإقرار حق العودة وفق القرار الأممي 194، ضمان حق المساواة القومية لجماهير الشعب الفلسطيني داخل حدود 1948م، ووحدة شعبنا ووحدة حقه في تقرير المصير تجعل من التقدم والنجاحات في أي من المحاور الثلاثة تعزيزًا ودعما لنضاله الوطني".

وشدد أن "إنجاز هذه المهام يفتح الآفاق لنضال مشترك تنخرط فيه الحركة الوطنية للشعب الفلسطيني والقوى الديمقراطية الإسرائيلية المناهضة للصهيونية من أجل حل ديمقراطي جذري يستأصل جذور الصراع القومي الدائر ويضمن إزالة الطابع الصهيوني لدولة إسرائيل".

أخبار ذات صلة

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الإثنين

أبو ظريفة: حل الدولة الواحدة ليس جديدًا بل تم طرحه سابقًا بـ&quot;صياغات مختلفة&quot;

أبو ظريفة: حل الدولة الواحدة ليس جديدًا بل تم طرحه سابقًا بـ"صياغات مختلفة"

استهداف موقع للاحتلال في طولكرم

استهداف موقع للاحتلال في طولكرم

عقب وقف إطلاق النار.. الأحمد يبحث الأوضاع في مخيم عين الحلوة

عقب وقف إطلاق النار.. الأحمد يبحث الأوضاع في مخيم عين الحلوة

قيادي بحماس: شعبنا سيفشل اقتحامات المستوطنين

قيادي بحماس: شعبنا سيفشل اقتحامات المستوطنين

مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

المجلس الوطني بالذكرى الـ41 لمذبحة صبرا وشاتيلا: مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم

المجلس الوطني بالذكرى الـ41 لمذبحة صبرا وشاتيلا: مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم

اشتية يدشن شارع المناضل الروائي إميل حبيبي في رام الله

اشتية يدشن شارع المناضل الروائي إميل حبيبي في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: شعبنا سيفشل اقتحامات المستوطنين

قيادي بحماس: شعبنا سيفشل اقتحامات المستوطنين

مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

مرابطات يدعون للحشد والرباط لصدِّ اقتحامات المسجد الأقصى

مرابطات يدعون للحشد والرباط لصدِّ اقتحامات المسجد الأقصى

التجمع الإعلامي الفلسطيني يندد باستهداف الاحتلال للصحفيين

التجمع الإعلامي الفلسطيني يندد باستهداف الاحتلال للصحفيين

وفد من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يصل فلسطين

وفد من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يصل فلسطين

بحر بوجه مذكرة إلى البرلمانات الدولية حول تصاعد الاعتداءات على الأقصى

بحر بوجه مذكرة إلى البرلمانات الدولية حول تصاعد الاعتداءات على الأقصى

دعوات مقدسية للزحف إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بدءاً من الليلة

دعوات مقدسية للزحف إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بدءاً من الليلة

دعوات من بيتا لمؤازرة البلدة وكسر حصار الاحتلال عنها

دعوات من بيتا لمؤازرة البلدة وكسر حصار الاحتلال عنها

منوعات

صور: ميرهان حسن تودّع الصيف بـ فستان مكشوف أمام البحر

صور: ميرهان حسن تودّع الصيف بـ فستان مكشوف أمام البحر

آل باتشينو برفقة طليقته نور الفلاح في عشاء رومانسي والجمهور يتساءل!

آل باتشينو برفقة طليقته نور الفلاح في عشاء رومانسي والجمهور يتساءل!

بالصور: أبرز إطلالات هيفاء وهبي الجريئة

بالصور: أبرز إطلالات هيفاء وهبي الجريئة

قد تودي به للسجن.. دعوى قضائية ضد الفنان المصري مصطفى قمر

قد تودي به للسجن.. دعوى قضائية ضد الفنان المصري مصطفى قمر

زياد برجي يرفض استلام جائزة &quot;موركس دور&quot; ويعلّق: مردود ذوبوها

زياد برجي يرفض استلام جائزة "موركس دور" ويعلّق: مردود ذوبوها

شاهد: نجل محمد ثروت يُشعل مسرح جدة بمفاجأة مؤثرة وغير متوقعة لوالده

شاهد: نجل محمد ثروت يُشعل مسرح جدة بمفاجأة مؤثرة وغير متوقعة لوالده

أحلام الشامسي تشن هجوماً حاداً على أحد متابعيها: أنت لا شيء

أحلام الشامسي تشن هجوماً حاداً على أحد متابعيها: أنت لا شيء

فنان مصري كبير يذكر الفرق بين أجر عادل إمام وسعيد صالح في &quot;مدرسة المشاغبين&quot;

فنان مصري كبير يذكر الفرق بين أجر عادل إمام وسعيد صالح في "مدرسة المشاغبين"

بصور رومانسية جريئة.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها وتغلق التعليقات

بصور رومانسية جريئة.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها وتغلق التعليقات

أحمد فهمي يوجّه رسالة للجمهور بعد انتهاء &quot;سفاح الجيزة&quot;

أحمد فهمي يوجّه رسالة للجمهور بعد انتهاء "سفاح الجيزة"

عربي

بيان توضيحي من الصليب الأحمر بخصوص كارثة ليبيا

بيان توضيحي من الصليب الأحمر بخصوص كارثة ليبيا

منظمة التعاون الإسلامي والسعودية تشرعان في التحضير للمؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام

منظمة التعاون الإسلامي والسعودية تشرعان في التحضير للمؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام

الجزائر: حرائق الغابات تشتعل مجدداً وإخلاء مناطق مأهولة بالسكان

الجزائر: حرائق الغابات تشتعل مجدداً وإخلاء مناطق مأهولة بالسكان

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية