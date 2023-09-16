استهداف موقع للاحتلال في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتداءاتها على الفلسطينيين في عدّة مناطق بالضفة وسط اندلاع مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت.وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، مساء اليوم .وواصلت قوات الاحتلال اقتحام المنطقة الشرقية في بلدة "بيتا" بنابلس، وسط اندلاعِ مواجهاتٍ عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز بصورةٍ كثيفةٍ.واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.وألقى الشباب الثائر الحجارة خلال مواجهةٍ مع قوات الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة في طولكرم.