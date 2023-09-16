المجلس الوطني بالذكرى الـ41 لمذبحة صبرا وشاتيلا: مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم

رام الله - دنيا الوطنقال المجلس الوطني لمناسبة حلول الذكرى الـ41 لمجرزة صبرا وشاتيلا، إن مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا لن تسقط بالتقادم ولن تنهي قضية اللاجئين والعودة، لأن حق العودة من الثوابت الوطنية منذ النكبة وحتى يومنا هذا.وأضاف المجلس الوطني في بيان له، اليوم السبت، إن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والاعدامات ضد شعبنا وتشهد مذبحة صبرا وشاتيلا وغيرها من المجازر والمذابح على مدى الإجرام العنصري الفاشي وعقليته الاجرامية ضد أبناء شعبنا تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا.وأعلن التضامن مع أهلنا في مخيم عين الحلوة لتصديهم لمؤامرة التصفية لقضيتنا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام المستمرة منذ أكثر من 16 عاما.وأكد أن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد والشرعي لشعبنا في كافة أماكن تواجده، داعيا إلى التصدي لكل الخارجين والمتآمرين على شعبنا وقضيته.