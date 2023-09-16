دولي

ترامب يرد على مطالبات بإصدار أمر بالحدّ من تصريحاته

ترامب يرد على مطالبات بإصدار أمر بالحدّ من تصريحاته
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
ردّ الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على  طلب المدّعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن، الجمعة، إصدار أمر حظر نشر بحقه، قبل محاكمته الفيدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

وكان سميث، قد اعتبر، أمام محكمة واشنطن الفيدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن والقاضية المكلّفة الملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين، وفق (سكاي نيوز) عربية.

وكتب ترامب على منصته (تروث سوشال)، رداً على ذلك:  "إذًا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسًا.. ولا يُسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟" وفقا لفرانس برس.وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب "قد يخشى منطقيًا أن يكون الهدف التالي لهجمات المدّعى عليه".

يشار إلى أن ترامب، هو الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 2024، إلا أنّ ترامب يواجه اعتباراً من آذار/ مارس المقبل، إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في الرابع من مارس 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم.

ويسعى سميث، حتى ذلك الحين، إلى منع ترامب من الإدلاء بأي تصريحات "مهينة" بحق أي شخص ذُكر اسمه في القضية أو قد يُذكر أو بشأن الشهود المستقبليين.

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