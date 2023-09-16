شؤون فلسطينية

وفد من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يصل فلسطين

وفد من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يصل فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
 بدأ رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي، برفقة المستشار الاقتصادي للهيئة، اليوم الجمعة، زيارة إلى دولة فلسطين للاطلاع على المشاريع الممولة من الهيئة، بدعوة من وزير الزراعة رياض عطاري.

واستقبل وفد الهيئة العربية في الصالة الرئيسية لكبار الزوار في المعابر الفلسطينية من قبل مسيرة أعمال محافظة أريحا والاغوار يسرى السويطي، وعدد من مسؤولي وزارة الزراعة.

وتهدف الزيارة إلى التعرف على واقع القطاع الزراعي وبحث آفاق التعاون المشترك والاستثمار في القطاع الزراعي الفلسطيني.

وزار الوفد عدد من المؤسسات الزراعية في محافظة أريحا والأغوار، بدأت بزيارة جمعية المشروع الانشائي العربي، واستمع إلى نبذة عن الجمعية وأنشطتها وخططها المستقبلية، وتم طرح مسائل تتعلق بآفاق التعاون مع الهيئة والتي ستكون محور نقاش مستقبلي من خلال وزارة الزراعة.

كما زار الوفد، شركة "ريفت فالي" للتطوير والاستثمار المختصة في أنشطة الاستثمار الزراعي، واطلغ على أعمال الشركة وانجازاتها وخططها خاصة ما يتعلق بالزراعات العضوية والزراعات المائية وأنشطة الخضار والنباتات الورقية، كذلك الاستثمار في قطاع النخيل.

بعدها توجه الوفد لزيارة سد العوجا، ونبع العوجا، والاطلاع على أولويات المنطقة وامكانيات وضع تدخلات تساعد على تنمية وتطوير المنطقة من خلال تحسين وفرة المياه.

والتقى وزير الزراعة رياض العطاري، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق ناصر قطامي، الوفد، الذين اعتبروا أن هذه الزيارة تاريخية وذات مغزى تنموي، يعزز من القدرة الفلسطينية على الصمود والاستدامة من خلال المشاريع المشتركة ما بين دولة فلسطين والهيئة العربية.

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