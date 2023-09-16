شؤون فلسطينية

بحر بوجه مذكرة إلى البرلمانات الدولية حول تصاعد الاعتداءات على الأقصى

بحر بوجه مذكرة إلى البرلمانات الدولية حول تصاعد الاعتداءات على الأقصى
احمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، مذكرة برلمانية إلى البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية حول تصاعد الاعتداءات على الأقصى وإجراءات الاحتلال لتهويد مدينة القدس المحتلة في ظل ما يسمى موسم الأعياد اليهودية.

وقال بحر إن الاحتلال يشن حربًا دينية لا هوادة فيها ضد مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية سيما المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض إلى انتهاكات جسيمة، واعتداءات متواصلة تهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني داخله.

واستعرضت المذكرة البرلمانية الاعتداءات على المسجد الأقصى، ومحاولات حكومة الاحتلال التضييق على المقدسيين، وإجراءاتها لتهويد مدينة القدس، مشيرة إلى موقف القانون الدولي من هذه الانتهاكات والجرائم.

ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى توثيق انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وإجراءاته التهويدية التي تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والتاريخي والديني للمسجد الأقصى. 

وطالب بتجريم التطبيع مع الاحتلال، باعتباره يشكل دعمًا سياسيًّا وتشجيعًا لحكومة نتنياهو المتطرفة على استمرار ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق المقدسيين، واعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وندد بنقل بعض الدول سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة مما يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأراضي المحتلة.

وأكد على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمقدسيين، ودعم صمودهم وثباتهم في مواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف وجودهم التاريخي في مدينة القدس.

وشدد على أهمية العمل على تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تقضي بتوفير الحماية للمقدسيين وعدم المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية. 

وطالب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفعيل الملاحقة القانونية لقادة الاحتلال، من خلال رفع قضايا قانونية أمام محكمة العدل الدولية.

ودعا لتفعيل لجان القدس وفلسطين في البرلمانات العربية والإسلامية، والأجسام البرلمانية المختلفة، وحثها على القيام بدور فاعل نصرة للقدس وأهلها.

وطالب الأمم المتحدة بتفعيل استخدام الفصل السابع من ميثاقها، والذي ينص على استخدام القوة لتنفيذ القرارات الدولية ضد الاحتلال، أسوة ببعض الدول الأخرى، داعياً منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للقيام بدورها الأممي في إلزام الاحتلال بالتراجع عن إجراءات تهويد القدس والمسجد الأقصى.    
ودعا المملكة الأردنية الهاشمية إلى التمسك بالوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وملاحقة الاحتلال على انتهاكاته وعدوانه المتواصل على المسجد الأقصى.

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