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منظمة التعاون الإسلامي والسعودية تشرعان في التحضير للمؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام

منظمة التعاون الإسلامي والسعودية تشرعان في التحضير للمؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام
جانب من التوقيع
رام الله - دنيا الوطن
في إطار الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام، تم يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، بمقر المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدي منظمة التعاون الإسلامي، توقيع دفتر الترتيبات الخاص بتنظيم المؤتمر بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمملكة العربية السعودية، الدولة المستضيفة للمؤتمر والذي سيعقد في مدينة جدة في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023.

وقع عن الأمانة العامة الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السفير طارق علي بخيت بينما وقع عن مندوبية المملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي المندوب الدائم السفير الدكتور صالح السحيباني.

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الخارجية قد دعا في دورته 49 التي عقدت في نواكشوط، موريتانيا في مارس 2023 لعقد مؤتمر دولي عن المرأة في الإسلام ورحب بالعرض المقدم من المملكة العربية السعودية باستضافته بالتنسيق مع الأمانة العامة.

ويهدف المؤتمر إلى توضيح حقوق ومسؤوليات المرأة في الإسلام وخاصة حق المرأة في التعليم والعمل وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وذلك بمشاركة واسعة من علماء الأمة الإسلامية.

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